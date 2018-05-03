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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer oluyor!

    Çağlar Söyüncü, Arsenale transfer oluyor!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirmek üzere olduğu açıklandı.

    Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, flaş transfer açıklamasında bulundu.

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