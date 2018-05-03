Çağlar Söyüncü, Arsenale transfer oluyor!

03 Mayıs 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer oluyor!
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirmek üzere olduğu açıklandı.
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, flaş transfer açıklamasında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ