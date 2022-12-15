Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 55 bin dolar koydu.
Süper Lig ekiplerinin 2022 Dünya Kupası gelirleri belli oldu!
2022 Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin - Fransa oldu. Öte yandan Süper Lig ekiplerinden birçok futbolcu da turnuvada yer aldı. İşte Süper Lig ekiplerinin kasasına giren rakam...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Beşiktaşlı Romain Saiss (Fas), Wout Weghorst (Hollanda), Atiba Hutchinson (Kanada) ve Georges-Kevin Nkoudou (Kamerun) milli takımlarının başarısı için mücadele ederken, siyah-beyazlılar eski futbolcuları Domagoj Vida (Hırvatistan), Cyle Larin (Kanada) ve Michy Batshuayi'den de (Belçika) bonus kazandı.
Süper Lig'den 5 futbolcuyla Katar'a en fazla oyuncu gönderen Galatasaray, bu isimlerin turnuvaya erken veda etmesi nedeniyle 512 bin dolar gelir elde etti.