16 Şubat 2019, Cumartesi

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Elke Lale'den 2 gümüş madalya

Elke Lale'den 2 gümüş madalya
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Giriş Tarihi: 16.02.2019

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Eskrim 17 ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu van Achterberg, 2 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya ve Ampute Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda , kadınlar 23 yaş altı epe, flöre ve sabre kategorilerinde yarıştı.

Epe ve flöre kategorilerinde ikinci sırayı alan Elke Lale, böylece 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sabre kategorisinde ilk kez mücadele eden milli eskrimci, bu sınıfta ise 5. sırayı aldı.


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