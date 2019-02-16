Elke Lale'den 2 gümüş madalya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim 17 ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Elke Lale van Achterberg, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Elke Lale, kadınlar 23 yaş altı epe, flöre ve sabre kategorilerinde yarıştı.

Epe ve flöre kategorilerinde ikinci sırayı alan Elke Lale, böylece 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sabre kategorisinde ilk kez mücadele eden milli eskrimci, bu sınıfta ise 5. sırayı aldı.





