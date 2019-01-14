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Arkas Spor Avrupa'da 100. maçına çıkacak

Arkas Spor Avrupada 100. maçına çıkacak
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Türk voleybolunda Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkati çeken , Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın İtalya'dan 'yı konuk edeceği müsabakayla Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.

Bu sezon üst üste 14. kez Avrupa'da mücadele eden , 2009'da Erkekler Avrupa 'nı kazanarak, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi oldu. Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'nde de 2012'de dörtlü finale çıkarak, yine bunu başaran ilk erkek Türk takımı olma unvanını kazanmıştı.

İzmir temsilcisi, Avrupa kupaları geçmişinde Şampiyonlar Ligi'nde 8, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Kupası'nda 1 kez yer aldı.

Yarın Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi 'yı konuk edecek Arkas Spor, Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.

Arkas Spor, Avrupa'da şimdiye kadar çıktığı 99 maçta 53 galibiyet ve 46 yenilgi aldı.

SON 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Geçen sezon mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan Arkas Spor, 2016-2017'de C Grubu'ndan çıkmasına rağmen 12'li play-off turunda Rus ekibi engelini geçememişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sir Colussi Sicoma'nın yanı sıra Fransa'dan Tours VB ve Rusya'dan Dinamo ile mücadele eden Arkas Spor, ilk 2 maçını kaybetti.

Mavi-beyazlı ekip, Avrupa'da 14 Şubat 2017'de C Grubu'nda konuk ettiği Alman ekibi VfB Friedrichshafen'i 3-2 yendiği karşılaşmadan sonra çıktığı son 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARI

Arkas Spor'un Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

SezonKupaOGM
2005-2006CEV321
2006-2007Top Teams422
2007-2008Şampiyonlar Ligi624
2008-2009Challenge871
2009-2010CEV651
2010-2011Challenge1284
2011-2012Şampiyonlar Ligi1284
2012-2013Şampiyonlar Ligi1055
2013-2014Şampiyonlar Ligi606
2014-2015CEV642
2015-2016Şampiyonlar Ligi844
2016-2017Şampiyonlar Ligi1064
2017-2018Şampiyonlar Ligi606
2018-2019Şampiyonlar Ligi202
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