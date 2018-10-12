    12 Ekim 2018, Cuma

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    Kokorin ve Mamaev tutuklandı

    Kokorin ve Mamaev tutuklandı
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    Giriş Tarihi: 12.10.2018

    'nın ünlü futbolcularından ile , bakanlık çalışanına saldırıdan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Zenit'in golcüsü ile forması giyen , 'da bakanlık çalışanıyla tartıştı. Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak ile tartışan iki futbolcu, devamında Pak'a saldırdı. Saldırının ardından iki futbolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak.


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