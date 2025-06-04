Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda? | Milletler Ligi

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. İlk maçını Fransa ile oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezona galibiyetle başladı. Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak Tayland maçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk hafta Çin etabının üçüncü maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sene de şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Peki Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak. VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç takvimi şöyle:

7 Haziran Cumartesi: 10.00 Türkiye-Polonya 8 Haziran Pazar: 14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın