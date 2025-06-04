Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı hangi kanalda? | Milletler Ligi

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Tayland ile kozlarını paylaşacak. İlk maçını Fransa ile oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezona galibiyetle başladı. Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak Tayland maçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk hafta Çin etabının ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek. VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Peki Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Tayland maçı 6 Haziran Cuma günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak. VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç takvimi şöyle:

6 Haziran Cuma: 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi: 10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar: 14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın