Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda? | Milletler Ligi

Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda? | Milletler Ligi

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Çin ile kozlarını paylaşacak. İlk maçını Fransa ile oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezona galibiyetle başladı. Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak Çin maçı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2025- 11:33