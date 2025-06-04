A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk hafta Çin etabının ikinci maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Peki Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çin - Türkiye maçı 8 Haziran Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak. VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI KADROSU
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın