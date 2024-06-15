Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", finalleri garantilediği organizasyonun grup aşamasındaki son maçında, yarın lider Brezilya'yla TSİ 12.00'de karşılaşacak.
SET SONUÇLARI
1. Set: Çin 21-25 Türkiye
2. Set: Çin 17-25 Türkiye
3. Set: Çin 25-21 Türkiye
4. Set: Çin 25-23 Türkiye
5. Set: Çin 15-13 Türkiye
Salon: Hong Kong Kolezyum
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sumie Myoi (Japonya)
Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Wu, Yuan (Mengjie Wang, Ni, Zheng, Zhang, Xu)
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Beyza Arıcı)
Süre: 110 dakika