Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong'a giden Filenin Sultanları ile seyahatleri öncesi antrenmanda bir araya geldi. Karşılaşmalar öncesi oyuncular ve teknik heyete başarılar dileyen Üstündağ ayrıca baş antrenör Daniele Santarelli'nin 43. yaş günü için yapılan pasta kesiminde de yer aldı. Daha sonra sağlık heyeti ile de toplantı yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili şunları söyledi:

"ABD'deki maçlarda boynundaki sorun nedeniyle süre alamayan Hande Baladın'ın hiçbir sıkıntısı kalmadı ve 3. ayak karşılaşmalarında süre alabilecek. Orta oyuncumuz Zehra Güneş ise menisküs sakatlığı nedeniyle Türkiye'de kaldı ve 2 hafta tedavisine burada devam edilecek. ABD dönüşü İstanbul'daki antrenman sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan İlkin Aydın, takımla beraber Hong Kong'a gitti ve Tayland'da yapılacak Final Etabı'nda yer alabilmesi için tedavisi yoğun şekilde sürüyor."