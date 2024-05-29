Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabı ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Almanya - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

A Milli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki ilk maçında sahne alıyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta Almanya ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye maçı 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Türkiye, Milletler Ligi'nin ilk haftasında çıktığı 4 maçın 2'sini kazandı. Fransa'yı ve Hollanda'yı yenen millilerimiz, Japonya ve İtalya'ya ise mağlup oldu. Bu süreçte 7 puan toplayan Ay-yıldızlılar, 7. sırada yer alıyor.

Almanya ise 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Fransa'yı mağlup eden Panzerler; İtalya, Japonya ve Hollanda engelini aşamadı. Bu karşılaşmalarda 3 puanı hanesi yazdıran Alexander Waibl'ın öğrencileri, 11'inci basamakta bulunuyor.