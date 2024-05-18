Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Milletler Ligi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini almasının ardından Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Japonya'ya karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından 22 maçlık galibiyet serisi sona eren dünyanın en iyisi A Milli Voleybol Takımımız maçının detayları merak ediliyor. Peki Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2024- 15:31