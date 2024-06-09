Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Almanya ile kozlarını paylaştı.

Efeler rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

EN UZUN SÜREN SET!

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde oynadığı Almanya maçının ikinci seti 44-42'lik skorla bitti. Bu skor Milletler Ligi tarihinin en uzun süren seti oldu.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set sonucu: Türkiye 22-25 Almanya

2. Set sonucu: Türkiye 44-42 Almanya

3. Set sonucu: Türkiye 23-25 Almanya

4. Set sonucu: Türkiye 25-19 Almanya

5. Set sonucu: Türkiye 12-15 Almanya