Filenin Sultanları yurda döndü!

Olimpiyat kotası alan Filenin Sultanları, İstanbul'a geldi. Organizasyonun düzenlendiği Japonya'nın başkenti Tokyo'dan kalkan uçak, saat 20.45 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Milli takımı havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Belediye Spor'un genç voleybolcuları, çok sayıda basın mensubu ve taraftarlar karşıladı. Arnavutköy Belediye Spor'un genç voleybolcuları yanlarında getirdikleri çiçekleri ve konfetileri oyuncuların üzerine gönderdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve takım kaptanı Eda Erdem ve diğer milli oyuncular karşılaşma töreninde açıklamalarda bulundu.



DAVUT GÜL: FİLENİN SULTANLARI İYİ Kİ VARLAR



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İstanbul Havalimanı'nda karşılayan İstanbul Valisi Davut Gül, "'Filenin sultanları'nı karşıladık. Ülkece çok mutluyuz. İstanbul olarak çok mutluyuz. Voleybol federasyonu başkanı olmak üzere, hocalarımıza, her bir oyuncumuza bu gururu yaşattıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. İyi ki İstanbul'dalar" diye konuştu.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: HEDEFİMİZ OLİMPİYATTA MADALYA ALMAK



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, çok önemli bir gururu Türkiye'ye yaşattıklarını belirterek, "Bu güzelliği bizlere yaşatan 'Filenin sultanları' belki de dünyada örneği olmayan bir yılda üç turnuvada üç şampiyonluk elde etti. Bu ülkemiz için çok önemli bir gurur. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun bir maratondu. Dört aydır evlerinden memleketlerinden uzakta gurbette mücadele ettiler. Ama yılmadılar, son topa kadar mücadele ettiler. Ülkenin gururu oldular. Bu yolun başındayız. Artık hedefimiz olimpiyata gitmek değil olimpiyatta madalya almak. Artık olimpiyatta madalya istiyoruz. Bu da Türk spor tarihinde bir ilk olacak inşallah. Bunu da başaracak güçteyiz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



DANIELE SANTARELLI: BİZİM İÇİN HARİKA BİR YAZ OLUYOR



A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, çok mutlu olduğunu belirterek, "Olimpiyat elemelerini de geçtikten sonra hedefimize ulaştık. Bizim için harika bir yaz oluyor. Hep söylüyorum, bir kez daha söylemek istiyorum bu ekiple gurur duyuyorum. Ama gerçekten çok yorgunuz. Çok az dinlenme süremiz var. Söyleyebileceğimiz tek şey çok mutlu olduğumuz" ifadelerini kullandı.



EDA ERDEM: OLİMPİYATLARDA MADALYANIN RENGİNİ KONUŞMAK İSTİYORUZ



Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda Erdem ise şunları kaydetti:

"Bu yazın üçüncü ve en önemli turnuvası olan olimpiyat elemeleri sonrasında tekrar bir aradayız. Hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Çok mutlu ve huzurluyuz. Hepimizin onur duyduğu başarılar oldu. Bütün arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyona çok teşekkür ediyorum. Bu takımda her bir birey bu yazı unutulmaz kıldı. Bundan sonra hedefleri daha yukarıya çıkarıyoruz. Güzel bir yaz geçirdik. Önümüzdeki yazı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz. Bu yaz inanılmaz bir mücadele gösterdik. Aslında bu takımın başarısı beraber sahada sıkı çalışmanın, azmin ve disiplinin sonucuyla ortaya çıktı. Hepsine çok teşekkür ediyorum."



"ÇOK MUTLUYUM, SANIRIM KENDİMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİM"



Fenerbahçe Kulübü tarafından heykelinin dikileceğini elemeler için Japonya'ya giderken yolda öğrendiğini aktaran Kaptan Eda Erdem, "Kulübümüzün efsaneleri arasında anılmak, benim de heykelimin yapılacak olması benim için çok büyük bir mutluluk, gurur kaynağı. Başkanımız konuşurken gözlerim dolu dolu, büyük bir mutlulukla dinledim. Çok mutluyum, sanırım kendimi ölümsüzleştirdim. Daha doğrusu kulübüm ve taraftarlar bunu bana layık gördü. Buradan da tekrar hem kulübümüze, başkana, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptılar" diyerek sözlerini tamamladı.



HANDE BALADIN: BU TAKIM EN ÇOK SEVGİYİ VE SAYGIYI HAK EDİYOR



Milli oyuncu Hande Baladın ise havalimanında kendilerini karşılamaya gelen taraftarların çok güzel bir hava oluşturduğunun altını çizerek, "Harika bir ortam var. Bu kadar sevgi görmek bizi mutlu ediyor. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Kendimizi iyi tebrik edebilen insanlar değiliz. Herkese destekleri için teşekkür ederiz. Bu takım en çok sevgiyi ve saygıyı hak ediyor" dedi.



GİZEM ÖRGE: RÜYA GİBİ BİR YAZDI



Gizem Örge, yaz boyunca elde edilen başarıları rüya olarak nitelendirirken, "Çok gururluyuz gerçekten. Rüya gibi bir yazdı. Biz bunu gerçeğe dönüştürdük. Enerjimiz, inancımız, çalışmamız ve azmimiz ile ilk başından beri bu başarının sinyallerini veriyorduk. Tüm milletimiz ve halkımızın bizlere inandığı gibi 3 kupayla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



ASLI KALAÇ: BİZİM İÇİN ALTIN YAZ DİYEBİLİRİZ



Milli voleybolcu Aslı Kalaç "Bizim için altın yaz diyebiliriz. Bütün turnuvalardan başarıyla ayrıldık, altın madalyayla ayrıldık, kupayla ayrıldık. Çok mutluyuz. Bizi destekleyen, bizimle birlikte hop oturup hop kalkan tüm Türk halkına çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



SİMGE AKÖZ: ALDIĞIMIZ O MADALYALAR HER ŞEYE DEĞER



Milli libero Simge Aköz ise "Aldığımız o madalyalar her şeye değer. İster namağlup ol, ister olma. Çok büyük bir istikrar gerçekten. Ama o altın madalyanın sıcaklığı bambaşka" diye konuştu.