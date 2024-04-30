Son dakika spor haberi: Formula 1 severler için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müjdeyi verdi. F1 Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar...

Formula 1 severler için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müjdeyi verdi. F1 Türkiye'ye geliyor. Bakan Ersoy konuyla ilgili "2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak." dedi.

2005-2011 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, 2020 yılında pandemi nedeniyle yarış takviminin sekteye uğramasının ardından yeniden kapılarını açmıştı.

Pistin asfaltının yenilenmesi nedeniyle yol tutuşunun az olması unutulmaz bir yarışı beraberinde getirmiş ve damalı bayrağı ilk sırada geçen Lewis Hamilton, yedinci dünya şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeyi başarmıştı.

2021'de de Türkiye, Formula 1'deki yerini alırken nefesleri kesen yarışta Valtteri Bottas zafere ulaşmıştı.