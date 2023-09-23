A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Japonya voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.30'da başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.
"İLK 2" OLİMPİYAT KOTASI ALACAK
Olimpiyat Oyunları Elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.
Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.