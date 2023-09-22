A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları rakibini mağlup ederek turnuvada serisini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi karşılaşma ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor.
TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Japonya voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.25'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
"İLK 2" OLİMPİYAT KOTASI ALACAK
Olimpiyat Oyunları Elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.
Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.
GRUPLAR
Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanıyor. Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.
Gruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.