Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında, ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, namağlup ünvanını sürdürmek istiyor. Peki; Japonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 15:30