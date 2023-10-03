Türkiye - ABD | CANLI İZLE (Türkiye - ABD Canlı)
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında, ABD ile karşı karşıya geliyor. ABD - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023- 12:14
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında, ABD ile karşı karşıya geliyor. ABD - Türkiye mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set Sonucu: Türkiye 17-25 ABD
2. Set Sonucu: Türkiye 28-26 ABD
3. Set Sonucu: Türkiye 30-32 ABD
4. Set Sonucu: Türkiye 20-25 ABD
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