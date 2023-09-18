TÜRKİYE PERU CANLI İZLE | Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE PERU CANLI İZLE | Türkiye Peru voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Peru ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu mücadeleyi de kazanmak istiyor. Peki; Türkiye-Peru maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2023- 09:20 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023- 09:20