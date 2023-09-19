Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde açılışı Arjantin ile yapacak. Türkiye ile Porto Riko karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Arjantin 20 Eylül Çarşamba günü saat 07:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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