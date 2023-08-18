Türkiye - İsveç voleybolmaçı ne zaman? Türkiye - İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nin son şampiyonu Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ilk karşılaşmasını Almanya'da yapıyor. Kuzey Avrupa ekibi İsveç ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Voleybol Takımımız'ın kanalı ve yayın saati merak ediliyor. Peki Türkiye - İsveç voleybolmaçı ne zaman? Türkiye - İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 16:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023- 16:10