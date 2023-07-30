A Mİlli Erkek Voleybol Takımı'mız Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'a karşı yarışacak. 8 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda turnuvada şampiyon olan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Peki Türkiye - Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TÜRKİYE - KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri Katar karşılaşması 30 Temmuz Pazar günü, saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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