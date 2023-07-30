TÜRKİYE - KATAR MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Katar voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIVB Challenger Kupası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, final maçında Katar ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023- 12:10