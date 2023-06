Bu yıl 97. kez düzenlenecek olan ve Türk atçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu'nda Lord of Pelennor isimli atla yarışacak olan jokey Özcan Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Geçen yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nda zafere ulaşan Özcan Yıldırım, bu yıl da kendisini birinciliğe en yakın adaylardan biri olduğunu dile getirerek, "Bu sene de şanslı bir ata biniyoruz. İlk 3- 4 at içerisinde. Aslında Gazi'yi kazandıktan sonra her şey bitiyor mu dediğinizde, sene geldiğinde aynı heyecanla başarı elde etmek istiyorsunuz. Bu sene de başarıya yakınız. Yarış şansı yanımızda olursa birinciliğe en yakın adaylardan biri olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KUPAYA TEKRAR ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Gazi Koşusu'nda tecrübeli jokeylerle yarışmanın kendileri için iyi olduğuna değinen Özcan Yıldırım, "Biz de 15 senedir Gazi'ye katıldık. Üçüncülük, dördüncülük, ikincilik ve en son geçen sene birincilik elde ettik. Aslında ne kadar tecrübeli jokeyler olursa o kadar bizim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu sene de yarışın bence iyi ve süratli geçeceğini düşünüyorum. Bizim at da bekleyen bir at. Yarış şansı yanımızda olup, yarış içinde iyi yerlerde gidersek atımız o gün içinde sıkıntı yaşamadan gelirse, inşallah kupaya tekrar çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SENE DE KUPAYI İNŞALLAH ALACAĞIZ"

97. Gazi Koşusu'nda yarışacağı atı Lord of Pelennor hakkında da bilgi veren Özcan Yıldırım, "Atım Bursa'daydı. İyi bir ekipte. Sürekli Gazi kazanan bir ekipte. Görüştüğümde her şey gayet güzel şekilde devam ediyor. Güzel şekilde ve son yarışlarına baktığımızda bir tık daha iyi seviyede koşacağını düşünüyorum. İlk defa geçen Sait Akson koşusunda bindim. Bekleyen bir at. Sinir sistemi biraz rahat, sakin olduğunu düşünüyorum. O da benim için avantaj olacak. Yarışta istediğimiz yerlerde takip edersek bu sene de inşallah kupayı alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.