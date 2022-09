İznik'te 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sabah Spor'a konuştu. Erdoğan, herkesi oyunları izlemeye davet etti.

Bilal Erdoğan, "Perşembe gününden itibaren herkesi İznik'e bekliyoruz. 4 gün boyunca İznik'te göl kenarında, Bursamız'ın misafirperver ortamında dünya mutfaklarını, dünya kültürlerini, müziklerini, danslarını, el sanatlarını görmek ve deneyimlemek için fırsat olacak. At binip, ok atabilecekler. Çok keyifli, her yaştan insanın katılabileceği güzel bir etkinlik olacak. Etnospor'a benzeyen yanları var. Müzik, sanat ve çok daha zengin dünya mutfağından örnekler var. Sahne gösterilerinin yanı sıra, sanatçı ve sporcuları ağırlayacağız. Daha önceki yoğun rağbeti de göz önüne alarak, at binme konusunda sıkıntı yaşanmaması için yüzlerce at orada olacak. Çocuklar ve yetişkinler at binip, ok atabilecek. Ok savaşı dediğimiz, çocukların hoşuna gidecek oyunlar var. El sanatlarını da deneyimleme fırsatı sunulacak" dedi.