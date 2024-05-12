Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Bu başarının üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli okçuyu tebrik etti.

Erdoğan ifadelerinde, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." dedi.