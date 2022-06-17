Sırbistan - Türkiye maç sonucu: 3-2 (Sırbistan - Türkiye maç özeti)
Milletler Ligi'nin Brezilya etabının ilk maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 kaybeden Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında da istediği sonucu alamadı ve parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.
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Yayın Tarihi: 18.06.2022- 02:36
Rakibine 3-2 yenilen Filenin Sultanları, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Ay-yıldızlılar, 19 Haziran'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.