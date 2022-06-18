Almanya - Türkiye maçı CANLI | Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi 2. hafta maçında Almanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Brezilya ve Sırbistan'a mağlup olan Filenin Sultanları, Almanya'yı mağlup ederek 2. hafta müsabakalarındaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Almanya - Türkiye maçını canlı takip etmek isteyen sporseverler, arama motorlarında "Almanya - Türkiye maçı ne zaman?", "Almanya - Türkiye maçı saat kaçta?" ve "Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda?" soruları araştırmaya başladı. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Almanya - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 10:21