Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Kanada'da olacak. Sezonun 9. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde bulunan 4 bin 361 metrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Kanada Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 150 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 129

3 - Charles Leclerc (Monako): 116

4 - George Russell (Büyük Britanya): 99

5 - Carlos Sainz (İspanya): 83



Takımlar

1 - Red Bull: 279

2 - Ferrari: 199

3 - Mercedes: 161

4 - McLaren: 65

5 - Alpine: 47

