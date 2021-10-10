Valtteri Bottas kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan aldı

Son dakika haberine göre: Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla beklenen yarış gerçekleşti. Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayan mücadeleyi Mercedes takımının Finli pilotu Valtteri Bottas kazandı. Fin pilot, bu sezonun ilk, kariyerinin ise 10. zaferini elde etti. Red Bull takımından Verstappen yarışı ikinci tamamlarken, takım arkadaşı Perez üçüncü oldu. Ferrari'den Leclerc dördüncülüğü elde etti.