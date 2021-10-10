10 Ekim 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız Portekiz'i yenerek Avrupa Şampiyonu oldu!

Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, Portekiz'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla altın madalyanın sahibi oldu. | Son dakika spor haberleri

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'le karşılaştı.

Finalde Portekiz'i 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip Avrupa şampiyonluğuna uzanarak altın madalyanın sahibi oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1 nefes kesti! İşte o kareler... Formula 1 nefes kesti! İşte o kareler...
Türkiye Grand Prix’sinde kazanan belli oldu! Türkiye Grand Prix'sinde kazanan belli oldu!
Tarladan Türkiye şampiyonluğuna! Tarladan Türkiye şampiyonluğuna!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör