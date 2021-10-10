Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Valtteri Bottas oldu! | Son dakika spor haberleri...

Son dakika haberine göre: Formula 1 Türkiye Grand Prix'si heyecanla beklenen yarış gerçekleşti. Intercity İstanbul Park Pisti'nde başlayan mücadeleyi Mercedes takımının Finli pilotu Valtteri Bottas kazandı. Fin pilot, bu sezonun ilk, kariyerinin ise 10. zaferini elde etti. Red Bull takımından Verstappen yarışı ikinci tamamlarken, takım arkadaşı Perez üçüncü oldu. Ferrari'den Leclerc dördüncülüğü elde etti.

Formula 1 Türkiye GP'de zafere ulaşan isim Mercedes-AMG Petronas'tan Valtteri Bottas oldu.Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve puan tablosunda Lewis Hamilton 'ı geçti.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, üçüncü sırayı alarak podyumun son basamağına tırmandı.

Yarışa 11. sırada başlayan Lewis Hamilton, yarışı 5. sırada bitirmeyi başardı.

BOTTAS HATA YAPMADI

Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu. Yarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3'üncü sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama şu şekilde oluştu:

1- Valtteri Bottas (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Sergio Perez (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Pierre Gasly (AlphaTauri)

7- Lando Norris (McLaren)

8- Carlos Sainz (Ferrari)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Esteban Ocon (Alpine)

11- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

12- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

13- Daniel Ricciardo (McLaren)

14- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15- George Russell (Williams)

16- Fernando Alonso (Alpine)

17- Nicholas Latifi (Williams)

18- Sebastian Vettel (Aston Martin)

19- Mick Schumacher (Haas)

20- Nikita Mazepin (Haas)

VERSTAPPEN LİDERLİĞİ ALDI

Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5'inci sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2'nci sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262,5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256,5 puan oldu.

Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde:

1- Max Verstappen (Red Bull): 262,5 Puan

2- Lewis Hamilton (Mercedes): 256,5 Puan

3- Valtteri Bottas (Mercedes): 177 Puan

MERCEDES LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Takımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.

Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde:

1- Mercedes: 433,5 Puan

2- Red Bull: 397,5 Puan

3- McLaren: 240 Puan

DİĞER

DİĞER SPORLAR HABERLERİ