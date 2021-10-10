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Milli bisikletçiler Balkan şampiyonu oldu

Milli bisikletçiler Balkan şampiyonu oldu
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporculardan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda sporcularımızdan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler kategorisinde, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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