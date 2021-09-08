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Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'den büyük gurur!

Eda Erdem’den büyük gurur!
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarı yakaladı. Milli sporcumuz, "En İyi Orta Oyuncu" seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Filenin Sultanları'nın Kaptanı Eda Erdem, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" seçildi ve bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.

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