09 Eylül 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Milli sporcu Aysun Akay'dan madalya sonrası deveyle şehir turu!

Aysun Akay’dan madalya sonrası deveyle şehir turu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2021

Polonya'da gerçekleşen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'ndan gümüş ve bronz madalya elde eden milli sporcu Aysun Akay, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve üstünde şehir turu attı. | Son dakika spor haberleri

Polonya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'ndan gümüş ve bronz madalya elde eden milli sporcu Aysun Akay, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve üstünde şehir turu attı.

Yeniasır'da yer alan habere göre, vatandaşları devenin üstünde selamlayan Akay, belediye binasının önüne deveyle getirildi. Belediye önünde çiçeklerle karşılan Akay'ı Belediye Başkanı Aytekin Kaya çeyrek altınla ödüllendirdi. Hayatında ilk defa deveye bindiği için çok heyecanlandığını belirten Akay, yapılan karşılamanın kendisine moral olduğunu, yaz olimpiyatlarında da kürsüye altın madalya ile çıkmayı hedeflediğini belirtti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Raikkonen’e corona virüsü engeli! Raikkonen'e corona virüsü engeli!
Filenin Efeleri mağlup oldu! Filenin Efeleri mağlup oldu!
Eda Erdem’den büyük gurur! Eda Erdem'den büyük gurur!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör