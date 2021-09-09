Son dakika spor haberi: Milli sporcu Aysun Akay'dan madalya sonrası deveyle şehir turu!
Polonya'da gerçekleşen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'ndan gümüş ve bronz madalya elde eden milli sporcu Aysun Akay, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve üstünde şehir turu attı. | Son dakika spor haberleri
Polonya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'ndan gümüş ve bronz madalya elde eden milli sporcu Aysun Akay, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve üstünde şehir turu attı.
Yeniasır'da yer alan habere göre, vatandaşları devenin üstünde selamlayan Akay, belediye binasının önüne deveyle getirildi. Belediye önünde çiçeklerle karşılan Akay'ı Belediye Başkanı Aytekin Kaya çeyrek altınla ödüllendirdi. Hayatında ilk defa deveye bindiği için çok heyecanlandığını belirten Akay, yapılan karşılamanın kendisine moral olduğunu, yaz olimpiyatlarında da kürsüye altın madalya ile çıkmayı hedeflediğini belirtti.
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