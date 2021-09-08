08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Opet'te Pelin Çelik dönemi!

Fenerbahçe Opet’te Pelin Çelik dönemi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik'in getirildiği açıklandı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe formasını giyen ve 2017 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerlik görevini üstlenen Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet'in yeni takım menajeri olduğu belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Pelin Çelik getirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen ve 2017 yılından beri Türkiye Voleybol Federasyonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajerlik görevini üstlenen Pelin Çelik'in, Fenerbahçe Opet'in yeni takım menajeri olduğu belirtildi.

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