06 Eylül 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Filenin Efeleri Hollanda karşısında! Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2021

Türkiye - Hollanda erkekler voleybol maçı: A Milli Erkekler Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonasında aldığı 3 maçlık galibiyet serisini Hollanda maçı ile devam ettirmek istiyor. Türkiye son olarak, Kuzey Makedonya'yı 3-0 ile geçti. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkacak. Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Filenin Efeleri, 4. maçta Hollanda ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda voleybol maçı 6 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
Filenin Efeleri 3’te 3 yaptı! Gruptan çıkmayı garantiledik Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı! Gruptan çıkmayı garantiledik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör