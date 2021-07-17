Son dakika spor haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu'nu "Baba Şahin" kazandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına yapılan koşuyu, 'Baba Şahin' kazandı. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen koşu, 2 yaşlı 9 İngiliz tayın 1200 metre çim pistte mücadelesine sahne oldu.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu'nu jokeyliğini Ferit Yardımcı'nın yaptığı "Baba Şahin" kazandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen koşu, 2 yaşlı 9 İngiliz tayın 1200 metre çim pistte mücadelesine sahne oldu.
Koşuyu Seydi Akyıldırım'ın sahibi, Ergün Çetinkurt'un da antrenörü olduğu "Baba Şahin", jokeyi Ferit Yardımcı idaresinde 1.12.05'lik dereceyle kazandı.
Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Shining Glory" ikinci, "Sigoş" Hışman Çizik'le üçüncü, "Temurkhan" ise Gökhan Kocakaya ile dördüncü oldu.
Koşunun ardından Şeref Tribünü'nde gerçekleştirilen törende, kazanan atın sahibine vekaleten antrenörü Ergün Çetinkurt'a kupasını, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz takdim etti.
Kupa törenine Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü Murat Birol Kayim, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek, TYAYSD Ankara Şubesi Başkanı Engin Bekiroğulları ve Ankara Hipodrom Müdürü Özgür Kaya da katıldı.
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