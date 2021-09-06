Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü. Kalan karşılaşmalar hakkında Özbey'den bilgi alan Erdoğan, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim." dedi.
Ramazan Efe Mandıracı'nın Boşnak olup olmadığını soran Erdoğan'a başantrenör Özbey, "Boşnak göçmeni ama ailesi İzmir'de yaşıyor. Arkas'ta oynuyor ve çok yetenekli." cevabını verdi.
Efe'yi gözlerinden öptüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Çok selam söyle. İnşallah başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlara selamlar." ifadelerini kullandı.
Görüntülerde ayrıca Erdoğan'ın aracında A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçı izlediği de görülüyor.
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