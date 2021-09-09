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Kimi Raikkonen, İtalya Grand Prix'sinde de yer alamayacak

Raikkonen’e corona virüsü engeli!
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, corona virüsü tedavisi gördüğü gerekçesiyle İtalya Grand Prix'sinde de yer alamayacak.

Corona virüsü tedavisi devam eden Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, İtalya Grand Prix'sinde de yer alamayacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle geçen hafta Hollanda'da düzenlenen yarışa katılamayan Raikkonen'in, 12 Eylül Pazar günü düzenlenecek İtalya Grand Prix'sinde de yer alamayacağı belirtildi.

Sezon sonunda kariyerini noktalayacak 41 yaşındaki sürücünün yerine, geçen yarışta olduğu gibi Polonyalı test pilotu Robert Kubica geçecek.

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