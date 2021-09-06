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Türkiye Hollanda erkek voleybol maçı canlı skor (Türkiye - Hollanda maçı canlı izle)

Türkiye - Hollanda | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Filenin Efeleri, 4. maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Hollanda maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Filenin Efeleri, 4. maçta Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. Türkiye - Hollanda maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. SET: Türkiye 25-22 Hollanda (1. set sonucu)

1. SET OYNANIYOR: Türkiye 10-11 Hollanda

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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