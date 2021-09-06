06 Eylül 2021, Pazartesi
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Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda?
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak. İlk 3 maçını kazanan Türkiye, 4. maçını da kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkacak. Oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan Filenin Efeleri, 4. maçta Hollanda ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Hollanda voleybol maçı 6 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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