A Milli Erkek Voleybol Takım'ımız, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Milliler gruptaki 4. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Filenin Efeleri, ilk seti kazanmasına rağmen karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takım'ımız, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. İlk 3 maçında 3 galibiyet alan Milliler, gruptaki 4. maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Filenin Efeleri, ilk seti kazanmasına rağmen karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

1. SET: Türkiye 25-22 Hollanda (1. set sonucu)

2. SET: Türkiye 25-27 Hollanda (2. set sonucu)

3. SET: Türkiye 25-27 Hollanda (3. set sonucu)

4. SET: Türkiye 23-25 Hollanda (4. set sonucu)

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