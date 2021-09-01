01 Eylül 2021, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi Sırbistan oldu!

Sultanların yarı finaldeki rakibi belli oldu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.09.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Çeyrek Final'de Fransa'yı 3-1 ile geçen Sırbistan, millilerin yarı finaldeki rakibi oldu. İki takım 3 Eylül'de kozlarını paylaşacak. | Son dakika spor haberleri

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek final karşılaşmasında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Filenin Sultanları'nın yarı finalde kozlarını paylaşacağı rakibi belli oldu.

Çeyrek Final'de Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, millilerin yarı finaldeki rakibi oldu.

Türkiye - Sırbistan mücadelesi 3 Eylül saat 18.00'de oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Filenin Sultanları’nda 3 yıldız A Spor’a konuştu! Filenin Sultanları'nda 3 yıldız A Spor'a konuştu!
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başlıyor! Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başlıyor!
Başkan Erdoğan Sultanlar’ı tebrik etti! Başkan Erdoğan Sultanlar'ı tebrik etti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör