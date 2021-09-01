01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi Sırbistan oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Çeyrek Final'de Fransa'yı 3-1 ile geçen Sırbistan, millilerin yarı finaldeki rakibi oldu. İki takım 3 Eylül'de kozlarını paylaşacak. | Son dakika spor haberleri
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek final karşılaşmasında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Filenin Sultanları'nın yarı finalde kozlarını paylaşacağı rakibi belli oldu.
Çeyrek Final'de Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, millilerin yarı finaldeki rakibi oldu.
Türkiye - Sırbistan mücadelesi 3 Eylül saat 18.00'de oynanacak.
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