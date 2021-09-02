02 Eylül 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Şampiyonası

Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2021

Türkiye - Sırbistan maçı sporseverler tarafından merakla bekleniyor. CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazan ve namağlup yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, yarı final müsabakasında Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bravo Mahmut Boztepe! Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda bir madalya daha... Bravo Mahmut Boztepe! Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda bir madalya daha...
Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sultanların yarı finaldeki rakibi belli oldu! Sultanların yarı finaldeki rakibi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör