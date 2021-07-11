11 Temmuz 2021, Pazar

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Kırkpınar'da yarı finalist başpehlivanlar belli oldu!

Kırkpınar'da yarı finalist başpehlivanlar belli oldu
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final günü heyecanı yaşanıyor. Çeyrek final müsabakalarından galibiyetle ayrılan Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun yarı finale yükseldi.

Kırkpınar Er Meydanı'nda başpehlivanların kıran kırana geçen mücadelesi devam ediyor. Başpehlivanların çeyrek final mücadelesi kura çekimiyle saat 12'de başladı. Pehlivanların çektiği kuranın ardından başlayan müsabakalarda Orhan Okulu, altın kemerli pehlivanlardan olan Osman Aynur'un sakatlanıp maçı bırakmasının ardından kurallar gereği galip geldi. Çeyrek finalde Recep Kara'yı eleyerek gelen İsmail Koç, rakibi Yıldıray Akın'ı yenerek adını yarı finale yazdırdı. Kıran kırana geçen güreşlerde, Ali Gürbüz rakibi Serhat Gökmen'i, Faruk Akkoyun ise rakibi Şaban Yılmaz'ı puanlamada yenerek yarı finale yükselen diğer isimler oldu.

Kırkpınar'da son gün! Başpehlivan... haberin devamı

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