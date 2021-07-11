Kırkpınar'da yarı finalist başpehlivanlar belli oldu!

660. kez düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecan devam ediyor. Yaklaşık 3 bin katılımın olduğu ve 3 gün süren organizasyonda merak edilen konular arasında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan kazanılacak ödül de merak konusu oldu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dikkat çeken detaylar haberimizde..