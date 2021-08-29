29 Ağustos 2021, Pazar

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Türkiye'nin rakibi Polonya oldu! Filenin Sultanlarının rakibi belli oldu | Son dakika spor haberleri

Filenin Sultanlarının rakibi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çeya'yı 3-1 ile geçen Filenin Sultanları’nın, çeyrek finalindeki rakibi Ukrayna'yı 3-1mağlup eden Polonya oldu.

Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu.

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos salı günü TSİ 20.30'da Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde oynanacak.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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