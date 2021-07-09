09 Temmuz 2021, Cuma

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını Mark Cavendish kazandı!

Fransa Bisiklet Turu'nda kazanan Mark Cavendish!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı. Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes ile Carcassonne yerel idareleri arasındaki 219,9 kilometrelik 13. etabında Cavendish, 5 saat 4 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. | Son dakika spor haberleri

Organizasyonda 34. etap zaferine ulaşan 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu tarihinin en fazla etap kazanan ismi Belçikalı Eddy Merckx'in rekoruna ortak oldu.

Etabı Cavendish'in takım arkadaşı Danimarkalı Michael Morkov ikinci, Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 52 saat 27 dakika 12 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, 10 Temmuz'da Carcassonne ile Quillan yerel idareleri arasındaki 183,7 kilometrelik 14. etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli atlet Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu oldu! Milli atlet Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu oldu!
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı gerçekleşti! Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı gerçekleşti!
Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu! Wimbledon tek erkeklerde ilk finalist belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör