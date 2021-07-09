Son dakika spor haberi: Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını Mark Cavendish kazandı!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 13. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı. Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes ile Carcassonne yerel idareleri arasındaki 219,9 kilometrelik 13. etabında Cavendish, 5 saat 4 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. | Son dakika spor haberleri
Organizasyonda 34. etap zaferine ulaşan 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu tarihinin en fazla etap kazanan ismi Belçikalı Eddy Merckx'in rekoruna ortak oldu.
Etabı Cavendish'in takım arkadaşı Danimarkalı Michael Morkov ikinci, Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada bitirdi.
Genel klasmanda 52 saat 27 dakika 12 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates), sarı mayoyu korudu.
Organizasyon, 10 Temmuz'da Carcassonne ile Quillan yerel idareleri arasındaki 183,7 kilometrelik 14. etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
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