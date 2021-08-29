Türkiye 3-1 Çekya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde
Türkiye CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.
Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.
İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1
Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.
1. SET: Türkiye 25 - 13 Çekya
2. SET: Türkiye 22 - 25 Çekya
3. SET: Türkiye 25 - 14 Çekya
4. SET: Türkiye 25 - 13 Çekya
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