20 Ağustos 2021, Cuma

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Türkiye Ukrayna CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecekç Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmişti. Peki, Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (Türkiye Ukrayna voleybol maçı)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Ukrayna ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Ukrayna ile mücadele edecek.

Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Ukrayna'yla karşı karşıya geleceği maç bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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