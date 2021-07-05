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Wimbledon'da büyük sürpriz! Swiatek dördüncü turda Ons Jabeur'a kaybederek elendi

Wimbledon'da büyük sürpriz! Dördüncü turda elendi
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Wimbledon'da heyecan devam ediyor. Londra'da düzenlenen turnuvada, sabah saatlerinde tek kadınlar dördüncü turunda Tunuslu Ons Jabeur damga vurdu. 2020 Fransa Açık'tan zaferle ayrılan 7 numaralı seribaşı Swiatek'i yenen Jabeur, bir saat 41 dakika süren mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, sabah seansındaki maçlarla başlandı.

Tek kadınlar dördüncü turunda, 2020 Fransa Açık'tan zaferle ayrılan 7 numaralı seribaşı Swiatek, Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaştı. Jabeur, bir saat 41 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise zorlandığı mücadelede 18 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sabalenka, bu turda Jabeur ile karşılaşacak.

Tek erkekler dördüncü turunda ise 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, Belaruslu Ilya Ivashka'yı 6-4, 6-3 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup ederek turnuvada son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.

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