Wimbledon'da büyük sürpriz! Swiatek dördüncü turda Ons Jabeur'a kaybederek elendi

Wimbledon'da heyecan devam ediyor. Londra'da düzenlenen turnuvada, sabah saatlerinde tek kadınlar dördüncü turunda Tunuslu Ons Jabeur damga vurdu. 2020 Fransa Açık'tan zaferle ayrılan 7 numaralı seribaşı Swiatek'i yenen Jabeur, bir saat 41 dakika süren mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvaya, sabah seansındaki maçlarla başlandı.

Tek kadınlar dördüncü turunda, 2020 Fransa Açık'tan zaferle ayrılan 7 numaralı seribaşı Swiatek, Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaştı. Jabeur, bir saat 41 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise zorlandığı mücadelede 18 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sabalenka, bu turda Jabeur ile karşılaşacak.

Tek erkekler dördüncü turunda ise 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, Belaruslu Ilya Ivashka'yı 6-4, 6-3 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 3-0 mağlup ederek turnuvada son 8 tenisçi arasına adını yazdırdı.

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